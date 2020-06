India-Cina: scontri al confine, premier indiano Modi convoca incontro coi partiti il 19 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha chiesto un incontro di tutte le forze politiche alle ore 17 di venerdì 19 giugno per discutere della situazione al confine con la Cina. L'ufficio del premier ha twittato: "Per discutere della situazione nelle zone di confine con l'India in Cina, il primo ministro Nerendra Modi ha indetto una riunione a tutto campo alle 17 del 19 giugno. I leader di vari partiti politici prenderanno preso parte a questo incontro virtuale". Almeno 20 militari indiani sono morti negli scontri con militari cinesi registrati ieri nella Valle del Galwan, nel Ladakh orientale, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa tra i due paesi, dove da settimane ci sono tensioni. Si tratta del primo scontro mortale nell’area di confine da almeno 45 anni. Inizialmente l’esercito indiano aveva parlato di tre militari uccisi, riferendo di perdite da ambo le parti. Successivamente ha riferito che diversi altri militari sono morti a seguito delle gravi ferite riportate. Da quanto si è appreso finora, i soldati si sarebbero colpiti con pietre e bastoni. Il governo indiano ha accusato Pechino di avere infranto l’accordo siglato la scorsa settimana sul rispetto della Lac. “Un violento scontro si è verificato a seguito di un tentativo da parte cinese di cambiare unilateralmente lo status quo", si legge in una dichiarazione diffusa dal ministero indiano per gli Affari esteri. L'agenzia di stampa indiana "Asian News International" ("Ani"), inoltre, ha riferito, sulla base di "intercettazioni", di 43 tra morti e feriti nelle truppe cinesi. La Cina non ha confermato perdite, anche se Hu Xijin, direttore del quotidiano "Global Times", edito dal Partito comunista cinese, ha dichiarato di sapere che "anche la squadra cinese ha subito perdite". Pechino ha accusato a sua volta Nuova Delhi di avere sconfinato sul lato cinese: il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha accusato l’India di avere oltrepassato il confine due volte lunedì “provocando e attaccando le unità cinesi e causando gravi scontri tra le forze di frontiera”. (Inn)