Ungheria: ministro Esteri, fondi anche ad aziende che investono in aree di confine

- Le imprese ungheresi che programmano investimenti in aree transfrontaliere possono accedere alle risorse messe a disposizione dal governo per questo tipo di investimenti a partire da venerdì prossimo. Lo ha precisato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando al parlamento di Budapest. Si parla di risorse pari a 25 miliardi di fiorini (72 milioni di euro). Le compagnie che fanno domanda possono ottenere finanziamenti fino a 800 mila euro per progetti che tra i loro obiettivi hanno la salvaguardia dei posti di lavoro. (Vap)