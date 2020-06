© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La terra è stata per millenni e continua ad essere la nostra fonte primaria per la produzione di cibo". Lo scrive su Twitter il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà, che aggiunge: "La lotta alla desertificazione è una delle sfide globali che dovremo affrontare con decisione, attraverso politiche di sviluppo sostenibile".(Rin)