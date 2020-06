Maturità: Di Maio a studenti, date il massimo senza timore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata importante per gli studenti e per le loro famiglie dopo mesi e mesi di difficoltà. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Un grosso in bocca al lupo a tutti gli studenti che affrontano un’importante prova che ricorderanno per tutta la vita. Gli esami di #maturità sono una di quelle tappe che rimangono indelebili nel proprio percorso scolastico e di crescita personale. Date il massimo senza timore”, ha aggiunto il ministro.(Res)