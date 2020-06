Infrastrutture: Corte dei conti Ue critica su Tav Torino-Lione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti dell'Unione europea ha puntato il dito contro il progetto riguardante la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione per i costi troppo alti e l'impatto ambientale. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che l'organo europeo con sede nel Lussemburgo ha analizzato in tutto otto progetti transfrontalieri di genio civile. Di questi, sei non saranno operativi nel 2030 come previsto. I costi della Torino-Lione "sono aumentati molto (di 4,4 miliardi di euro, l'85 per cento in più rispetto alla stima iniziale)", affermano dalla Corte dei conti dell'Ue, sottolineando anche l'impatto ambientale del cantiere. "I volumi del traffico reale si allontanano sensibilmente da quelli previsti ed esiste un rischio elevato di sopravvalutazione degli effetti positivi della multimodalità", afferma la Corte dei conti nel suo rapporto. "Le previsioni del traffico rischiano di essere troppo ottimistiche, mentre i vantaggi netti dal punto di vista delle emissioni di Co2 cominceranno a materializzarsi più tardi del previsto e dipenderanno dai volumi del traffico reali", si legge nella nota. (Frp)