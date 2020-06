Libia: delegazione di alto livello della Cirenaica in visita di lavoro a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del governo “orientale” della Libia non riconosciuto dalla comunità internazionale, Abdel-Hadi Lahweej, ha discusso ieri con il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, degli sviluppi politici e militari in Libia, nonché delle modalità per attuare i risultati della Dichiarazione del Cairo e della Conferenza internazionale di Berlino. L’obiettivo, riferisce l’emittente libica “218 tv”, è quello di raggiungere un cessate il fuoco permanente e passare al processo politico per porre fine alla crisi in Libia. Queste discussioni giungono dopo l'arrivo di una delegazione di alto livello del governo libico dell'est, della Camera dei rappresentanti (il parlamento che si riunisce a Tobruk-Bengasi) e del comando generale di Khalifa Haftar nella capitale russa per discutere del dossier libico e della cooperazione congiunta tra Libia e Russia.(Lit)