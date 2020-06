Libia: 39 morti e 71 feriti per le mine a sud di Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto arriverà nelle prossime ore in Libia una prima squadra di esperti dall’Italia per effettuare i sopralluoghi con la controparte libica delle zone minate dalle forze alleate al generale Khalifa Haftar a Tripoli e dintorni. Si tratta di un’area di enorme, estesa per circa 100 chilometri quadrati, piena di “booby-trap” - trappole esplosive di piccole dimensioni (massimo 10 centimetri di diametro) nascoste nelle bambole per bambini, negli armadi, nelle porte di casa - ma anche di numerose mine antiuomo. Il Governo di accordo nazionale (Gna), l’organo esecutivo con sede a Tripoli riconosciuto dall’Onu, è sotto pressione perché la popolazione spinge per rientrare nelle zone liberate dal giogo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ma non può farlo perché la zona deve essere prima messa in sicurezza. (segue) (Lit)