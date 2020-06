Libia: 39 morti e 71 feriti per le mine a sud di Tripoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte libica vicina al dossier ha spiegato ad “Agenzia Nova” che l’aiuto dell’Italia in questo ambito “è molto apprezzato”, anche perché è stato dispiegato “in maniera molto rapida”, grazie ai canali già esistenti aperti dalla Missione bilaterale italiana di assistenza e supporto in Libia (Miasit). L’equipe italiana, composta da pochi uomini, tornerà in Italia nel giro di qualche giorno: dopo di che arriverà la squadra vera e propria di sminatori per aiutare i libici a bonificare il territorio, con modalità di cooperazione ancora da definire. L’utilizzo delle mine anti-uomo e di trappole esplosive in aree civili è considerato dal Gna come un atto terroristico pari a quelli commessi da Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante (Isil). Solo ieri sono deceduti tre libici a Sirte, morti sulle mine piazzate dall’Lna per frenare o rallentare l’avanzata delle forze del Gna. (Lit)