Roma: sorpresi nel giardino di casa a Vermicino a smontare un suv rubato, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato 4 persone, tre uomini di età compresa tra 23 e 47 anni già noti alle forze dell’ordine e una ragazza di 19 anni incensurata, tutti italiani, con l’accusa di riciclaggio in concorso. I militari, seguendo una pista investigativa su una loro probabile attività illecita, hanno effettuato una serie di servizi di osservazione nel corso dei quali i 4 sospettati sono stati sorpresi mentre entravano, con atteggiamento guardingo, nel cortile dell’abitazione del 23enne a Vermicino. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di far scattare l’operazione: una volta entrati, hanno sorpreso i quattro nel giardino mentre armeggiavano intorno ad un Suv bianco, quasi completamente smontato e posizionato su tronchi di legno. Dai successivi accertamenti è emerso che l'auto era stata rubata e il proprietario lo aveva denunciato lo scorso 5 giugno alla stazione dei carabinieri Roma Cinecittà. Sparpagliate su tutto il giardino, sono state trovate le componenti già smontate dal Suv e una lunga serie di attrezzi. Nel corso della perquisizione dell’abitazione, oltre ad altre parti smontate del Suv imballate e catalogate, i carabinieri hanno trovato anche un motociclo, di proprietà del 47enne, sorvegliato speciale, risultato oggetto di confisca a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 2 dicembre dello scorso anno. I quattro sono stati arrestati: dovranno rispondere tutti di riciclaggio in concorso, mentre al sorvegliato speciale è stata contestata anche la violazione degli obblighi imposti dal provvedimento a suo carico. Tutto il materiale è stato sequestrato e affidato a un deposito giudiziario, i tre uomini sono stati portati nel carcere di Velletri mentre la ragazza è stata posta agli arresti domiciliari. (Rer)