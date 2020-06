Energia: Iberdrola lancia Opa da 512 milioni per acquisire l'australiana Infigen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia spagnola Iberdrola ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto (Opa) per il 100 per cento del capitale di Infigen, impresa australiana operante nel comparto delle energie rinnovabili, dal valore di 512,4 milioni di euro, pari a 0,52 euro ad azione. Lo ha reso noto oggi la Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmw). Il consiglio di amministrazione di Infigen ha accolto "all'unanimità" la proposta di Iberdrola, superiore del 7,5 per cento rispetto a quella del gruppo filippino Ayala. Infigen genera energia rinnovabile attraverso la sua catena di parchi eolici e ha una capacità nominale di 670 Mw.(Spm)