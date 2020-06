Libia: Mezzaluna rossa, 134 corpi trovati nell'ospedale di Tarhouna e in fosse comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mezzaluna rossa della Libia ha trovato 106 corpi senza vita nell’Ospedale generale di Tarhuna il 5 giugno scorso, dopo l’ingresso delle forze alleate al Governo di accordo nazionale (Gna), mentre altri 28 cadaveri sono stati rivenuti nelle fosse comuni intorno alla città situata circa 65 chilometri a sud-est di Tripoli. Lo ha riferito la stessa Mezzaluna rossa in una conferenza stampa tenuta ieri sera nella capitale libica insieme ai rappresentanti del ministero dell’Interno, del dicastero della Giustizia e dell'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse. Trentasette corpi sono stati trasferiti all'ospedale della città di Misurata, circa 200 chilometri a est di Tripoli: 14 di questi sono stati identificati e consegnati alle famiglie. Altri 15 sono stati consegnati ai parenti a Qasr bin Ghashir, sobborgo meridionale di Tripoli a lungo controllato dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Hafar. Cinque corpi in decomposizione sono stati recuperati in una zona vicino a Tarhuna, venti corpi da un cimitero nella stessa area e tre corpi dalla stazione di polizia di quella zona. (Lit)