Regno Unito: per il 97 per cento delle università alcune lezioni in presenza da settembre

- La maggior parte delle università del Regno Unito intende garantire alcune lezioni in presenza e opportunità di contatti sociali nei campus durante quest'autunno. Secondo il sondaggio di Universities Uk (Ukk) ripreso dal quotidiano britannico "The Guardian", il 97 per cento delle università del paese ha garantito che ripristinerà alcune lezioni nei campus all'inizio dell'anno scolastico. Il sondaggio mostra anche che l'87 per cento delle università ha in programma di proporre attività sociali o sportive durante l'autunno. Il servizio di ammissioni alle università e ai college (Ucas) ha previsto che nel peggiore dei casi ci saranno 46 mila studenti in meno nelle classi delle università a settembre di quest'anno rispetto all'anno scorso. (Rel)