Decreto Giustizia: al via dichiarazioni voto al Senato

- Nell’Aula del Senato sono iniziate le dichiarazioni di voto sul decreto sulle intercettazioni e sulle sospensioni processuali legate all’emergenza coronavirus. Sul provvedimento ieri sera il governo ha posto la questione di fiducia. Il testo prevede la proroga al prossimo primo settembre dell'entrata in vigore della riforma dell’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando sulle intercettazioni, il parere del Procuratore antimafia sulla concessione di permessi ed arresti domiciliari a detenuti per reati legati alla criminalità organizzata e sottoposti al cosiddetto 41 bis e la disciplina dell’app Immuni per il tracciamento del contagio da Covid-19.(Rin)