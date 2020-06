Libia: ambasciatore Usa, maltrattamento lavoratori egiziani è scioccante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha sottolineato che "il maltrattamento degli egiziani a Tarhuna è scioccante e richiede un'indagine immediata e completa", in riferimento ad un video che mostra il maltrattamento subito da un gruppo di lavoratori egiziani da parte delle milizie alleate al Governo di accordo nazionale. In una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Mohamed Siala, l'ambasciatore Usa ha espresso la sua "profonda preoccupazione per le fosse comuni scoperte a Tarhuna" e ha accolto con favore la formazione di una missione internazionale di accertamento dei fatti per documentare i diritti umani violazioni in Libia. Da parte sua, la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha chiesto di condurre "un'indagine immediata sugli egiziani detenuti a Tarhuna”. In un tweet, l'Unsmil ha espresso la sua preoccupazione per "l'arresto, la detenzione e i maltrattamenti di un ampio numero di cittadini egiziani nella città di Tarhuna in potenziale violazione degli obblighi internazionali della Libia in materia di diritti umani sul divieto di tortura, trattamento disumano e degradante o punitivo". (Bel)