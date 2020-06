Medio Oriente: diminuzione di 173 miliardi di dollari in investimenti energetici da qui al 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La saudita Arab Petroleum Investments Corporation (Apicorp) prevede per il quinquennio 2020-2024 che gli investimenti nel settore energetico nell'area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) ammonteranno a 792 miliardi di dollari. Lo riferisce il portale d'informazione economica bahreinita "Trade Arabia". La stima comporta un calo di 173 miliardi rispetto ai 965 calcolati nelle valutazioni precedenti. Secondo Apicorp, tuttavia, gli investimenti negli scorsi mesi sono calati del 2,3 per cento nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) rispetto al 6 per cento di diminuzione dell'intera area Mena, il che fa presupporre una ripresa maggiore nei paesi Ccg rispetto alla regione nordafricana-mediorientale presa nel suo insieme. (Res)