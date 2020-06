Brexit: ministro Esteri francese Le Drian, possibile un "no deal" tra Ue e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri francese, Jean-Yves Le Drian, non esclude la possibilità che Regno Unito e Unione europea non riusciranno a trovare un accordo sulla Brexit. "Non è da escludere la prospettiva di un no deal ma vogliamo evitarlo", ha detto il capo della diplomazia francese in un'intervista al quotidiano "La Croix". "I britannici vogliono tutto e il suo contrario. Quando si è fuori dall'Unione non si gode degli stessi vantaggi di quando si è dentro e non si può stare con un piede dentro e uno fuori", ha detto Le Drian. "Bisogna scegliere e non sono sicuro che abbiano compreso cosa significa la loro uscita", ha dichiarato il titolare della diplomazia di Parigi. In merito alla riduzione delle truppe statunitensi presenti in Germania decisa dal presidente Donald Trump, il ministro spiega che il dibattito lanciato dal capo dello Stato francese Emmanuel Macron a Londra in occasione dell’ultimo vertice della Nato è "assolutamente essenziale". "L'evoluzione della situazione obbliga noi europei ad affermare la nostra autonomia strategica nell'Alleanza, per assicurare la nostra sicurezza", ha detto il titolare del Quai d'orsay. "L'Europa – continua Le Drian – deve uscire da una forma di innocenza e ingenuità per affermare la sua potenza. Ma credo che esista un nuovo spirito che si ritrova nella recente dichiarazione franco-tedesca adottata dal presidente della Repubblica e dal cancelliere tedesco (Angela Merkel) insieme al piano di rilancio della Commissione europea". (segue) (Frp)