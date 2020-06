Brexit: ministro Esteri francese Le Drian, possibile un "no deal" tra Ue e Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'intervista a “Le Croix” Le Drian affronta anche il dossier libico, ribadendo la posizione di Parigi. "La Francia oggi non sceglie di schierarsi” ma “vuole che prenda il via il processo di pace", dice il ministro. "La Turchia ha trasferito migliaia di combattenti siriani per lottare su un territorio che non gli appartiene e dove vorremmo vedere le forze libiche mettersi attorno a un tavolo per discutere del proprio futuro. È un pericolo per noi, un rischio strategico inaccettabile perché avviene a duecento chilometri dalle coste italiane", afferma il ministro, secondo il quale "l'Unione europea non può rimanere insensibile" a una simile situazione. Il titolare della diplomazia francese spiega che l'operazione Barkhane, attiva nel Sahel contro la minaccia jihadista, non è mirata a restare per sempre sul territorio. "La sicurezza della Francia passa per la sicurezza del Sahel. È una lotta essenziale quella che conduciamo", ha detto il ministro. (Frp)