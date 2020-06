Credito: Ruocco (M5s), da Intesa Sanpaolo finanziamenti a 25mila euro prima della concessione garanzia statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco, durante l’audizione in Commissione con Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori, e di Mauro Micillo, responsabile divisione corporate ed investment banking di Intesa Sanpaolo spa, dichiara: "La Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni sul tema dell’attuazione degli interventi previsti dai decreti-legge n. 18 e 23 del 2020, relativamente al settore bancario e finanziario, per il sostegno alle aziende ed imprese colpite dalla crisi. Dal questionario che abbiamo inviato alle banche - si legge in una nota - è emerso un quadro di una complessità delle procedure in atto. Il trend sull’attuazione delle misure citate, nel corso dell’audizione con Banca d’Italia dell’11 giugno scorso è apparso in crescita. Oltre alle misure di moratoria (Fondo Gasparrini e sui prestiti) che si sono rivelate particolarmente efficaci, anche il tasso di erogazione dei prestiti sino a 25mila euro (poi elevato a 30mila in sede di conversione del D.L. n. 23/2020) è in crescita. Al proposito - spiega - la Banca d’Italia ha parlato di una percentuale superiore al 60 per cento di finanziamenti erogati rispetto alle domande presentate, mentre nei primi tempi di applicazione della misura, come evidenziato dal nostro questionario tale percentuale non superava il 40 per cento". (segue) (Com)