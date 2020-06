Credito: Ruocco (M5s), da Intesa Sanpaolo finanziamenti a 25mila euro prima della concessione garanzia statale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle risposte alla Commissione di Intesa Sanpaolo - aggiuge - si evince che il Gruppo ha ricevuto un numero molto elevato di domande. Anche a livello di una singola banca è importante se il trend delle erogazioni risulti in crescita. Nel questionario si afferma che, per i prestiti sino a 25mila euro, in sede di erogazione, il Gruppo ha deciso di concedere i finanziamenti immediatamente, prima della concessione della garanzia statale. Sarà interessante conoscere se tale scelta aziendale, oggettivamente nell’interesse dei clienti, consegua anche a difficoltà di gestione delle procedure pubbliche di concessione della garanzia. Sul tema delle compensazioni - prosegue Ruocco - il questionario riportava che erano state avviate soluzioni procedurali interne al fine di evitare, anche informaticamente, la possibilità di compensazione in caso di sconfino. Chiederei di conoscere più in dettaglio l’esito di tali procedure. Sarà interessante conoscere, infine, se i tempi medi di lavorazione, stimati al 20 maggio scorso in 7 giorni di calendario si siano abbassati”, conclude Ruocco. (Com)