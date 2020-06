Yemen: rimosse 1.279 mine nella seconda settimana di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto saudita per rimuovere le mine nello Yemen (Masam), ha disinnescato 1.279 ordigni durante la seconda settimana di giugno. In una dichiarazione, Masam ha affermato di essere riuscito a estrarre 852 mine durante la prima settimana di giugno e 1.022 mine durante la prima settimana di maggio, sottolineando che il totale di ordigni rimossi dall'inizio del progetto fino ad ora ha raggiunto quota 169.434. Si tratta in buona parte mine poste dalla milizia ribelle Houthi sostenuta dall'Iran in terreni, scuole e case nello Yemen. (Res)