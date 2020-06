Spagna: commissario Ue Schmit, il reddito minimo di base è una buona idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito minimo di base approvato dal governo spagnolo è una "buona idea" ed "una risposta proporzionata" ad una situazione difficile per molte persone anche prima della crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus. Lo ha affermato al quotidiano "El Mundo", il commissario europeo per il Lavoro ed i Diritti sociali, Nicolas Schmit, aggiungendo che si tratta di una misura che potrebbe essere replicata al di fuori dei confini della Spagna. "Non è normale che le persone con un lavoro non siano in grado di avere una vita decente. Questo accade in molti paesi, ma ci sono grandi differenze", ha spiegato il commissario. In riferimento alla pandemia, Schmit ha sottolineato come il Covid-19 abbia messo in evidenza la forza o la debolezza dei sistemi sanitari dei diversi paesi dell'Ue e l'obiettivo è, pertanto, lavorare congiuntamente al meglio per "essere preparati" nel caso in cui dovesse registrarsi una nuova ondata di contagi nei prossimi mesi. (Spm)