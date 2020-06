Germania: Merkel mette in guardia da seconda ondata coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere Angela Merkel ha messo in guardia da una seconda ondata della pandemia di coronavirus in Germania, tale da provocare una battuta d'arresto nell'allentamento delle misure restrittive attuate per contenere la diffusione del contagio. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha inoltre sottolineato che l'economia tedesca sta subendo “un crollo enorme” a causa della crisi provocata dal Covid-19. “Nessuno sa ancora come si siano sviluppati il ​​comportamento dei consumatori e la pandemia”, ha detto il cancelliere tedesco durante un incontro con i deputati dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag, tenuto ieri 16 giugno. Merkel ha dichiarato di “non voler essere pessimista, ma che si deve essere realisti” nella valutazione della pandemia e delle sue conseguenze. “Vi è ancora un'enorme montagna di lavoro davanti a noi”, ha quindi evidenziato il cancelliere tedesco. In merito all'economia e alle misure adottate dal governo federale per sostenerla nella crisi, Merkel ha affermato: “Non so bene se abbiamo giù unito speranza e realtà”. Secondo il cancelliere tedesco, il coronavirus “non è scomparso, anche se è stato ben contenuto”. A ogni modo, “dobbiamo stare molto attenti a non aggravare nuovamente la già difficile situazione economica”, ha avvertito il cancelliere tedesco. (Geb)