Usa-Cina: anche il “Mit cinese” nella lista nera di Washington

- Il governo degli Stati Uniti ha compiuto un ulteriore passo nel contesto delle ostilità per la supremazia teconologica con la Cina, inserendo nella lista nera del dipartimento del Commercio l’Istituto di tecnologia di Harbin (Hit), una tra le più prestigiose istituzioni cinesi del settore, attiva da un secolo, e soprannominata “il Mit cinese”, in riferimento al Massachusetts Institute of Technology (Mit) degli Stati Uniti. L’Istituto va così ad allungare la lista dei colossi tecnologici e delle istituzioni cinesi che già include nomi come Huawei, Hikvision e SenseTime, tutti soggetti a restrizioni negli Usa perché ritenuti un rischio per la sicurezza nazionale statunitense. L’Istituto di Harbin non avrà più accesso a importanti software di ingegneria, e i suoi programmi di cooperazione accademica con l’Università dell’Arizona sono ora in un limbo, mentre sono già stati soppressi i programmi di scambio con l’Università della California – Barkley. La questione è emersa nei giorni scorsi, con la divulgazione di alcune email tra l’Hit e lo sviluppatore di software MathWorks, con sede nel Massachusetts. Nelle email, l’Hit lamentava il mancato accesso a software acquistati dall’università; in tutta risposta, MathWorks ha comunicato all’Istituto di non poter più fornire software a seguito di un cambio di politica da parte degli Usa. (Nys)