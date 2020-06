Usa: media, “Nbc News” e Google criticati per offensiva contro media conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente televisiva “Nbc News” e Google sono al centro di polemiche da ieri, dopo che il colosso tecnologico Usa ha risposto all’appello di una giornalista di quell’emittente televisiva, Adele- Momoko Fraser, che chiedeva la demonetizzazione del quotidiano conservatore “The Federalist” e del sito “Zeo Hedge”, entrambi accusati di essere media “di estrema destra”. Google aveva prontamente raccolto l’appello della giornalista, annunciando al demonetizzazione dei due media conservatori, e tornando così ad infiammare il dibattito in merito alla disparità di trattamento cui il colosso del web sottoporrebbe le voci online di orientamento conservatore. Alla richiesta di chiarimenti, Google aveva giustificato la demonetizzazione dei due media di orientamento conservatore contestando la mancanza di moderazione nelle loro aree commenti. Nello specifico, Momoko-Fraser contestava ai due media non meglio precisate opinioni critiche espresse da lettori nei confronti del controverso movimento “Black Lives Matter”, protagonista delle proteste e delle violenze che da settimane infiammano le maggiori città statunitensi, a seguito dell’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte della Polizia di Minneapolis. “The Federalist” si è subito adeguato ai rilievi di Google, rassegnandosi a eliminare i commenti ai propri articoli. “Zero Hedge”, invece, ha rifiutato di cedere, e al momento non dispone più di introiti pubblicitari. La giornalista di “Nbc News” che ha innescato l’offensiva contro i due siti conservatori, invece, ha cantato vittoria sul proprio account Twitter, ringraziato pubblicamente “Black Lives Matter”. (Nys)