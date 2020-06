Giappone: coronavirus, 48 nuovi contagi a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità metropolitane di Tokyo, in Giappone, hanno confermato ieri, 16 giugno, 48 nuovi contagi da coronavirus nell’arco di 24 ore, un nuovo aumento e il dato peggiore registrato nella capitale dallo scorso 5 maggio. Lo ha annunciato personalmente la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ribadendo, come il giorno precedente, che molti dei contagi sono stati ricondotti a focolai presso locali notturni della capitale. Dall’inizio dell’emergenza pandemica Tokyo ha registrato 5.592 casi di Covid-19, più di qualunque altra prefettura giapponese. Koike ha concordato di collaborare con Yasutoshi Nishimura, ministro di Stato giapponese incaricato di coordinare il contrasto alla pandemia, per attivare ulteriori misure tese a prevenire una seconda ondata di contagi, concentrandosi proprio sui quartieri della capitale dove si concentra la vita notturna. Koike ha però evitato di ordinare nuove chiusure dei locali. (segue) (Git)