Vietnam: Assemblea nazionale chiede revisione di una condanna a morte

- La commissione Giustizia dell’Assemblea nazionale del Vietnam ha concordato ieri la revisione di una sentenza giudiziaria che il mese scorso ha negato l’appello a un condannato a morte, in un raro caso di disaccordo tra i poteri del sistema di governo vietnamita a partito unico. La maggioranza della commissione parlamentare, composta di 40 membri, si è detta favorevole a rivedere la sentenza d’appello a carico di Ho Duy Hai, condannato a morte nel 2008 per l’omicidio di due dipendenti delle poste nella provincia di Long An. L’8 maggio scorso, una giuria di 17 membri ha rigettato la petizione dei legali di Hai alla Corte Suprema, che chiedeva di ripetere il processo a carico dell’imputato. La giuria aveva respinto la richiesta affermando che Ho aveva ammesso la propria colpevolezza, e che i fatti acclarati sostengono la condanna a morte dell’imputato. Lunedì, 15 giugno, il giudice della Corte Suprema Nguyen Hoa Binh ha confermato la pena capitale per l’uomo, sottolineando che Ho ha riconosciuto la propria colpevolezza in 25 occasioni. La commissione Giustizia dell’Assemblea nazionale ha però espresso un parere contrario. Il caso ha destato profondo interesse nell’opinione pubblica, Negli scorsi anni osservatori ed esperti di diritto hanno denunciato diversi errori procedurali nell’ambito del processo a Ho, e l’assenza di prove incontrovertibili da parte dell’accusa, che non è stata in grado di stabilire, tra le altre cose, l’ora indicativa del decesso delle vittime. L’ong britannica Amnesty International ha denunciato che Ho sarebbe stato torturato in prigione; nel febbraio 2015, l’Assemblea nazionale vietnamita aveva chiesto di rivedere il processo a causa di “serie violazioni del Codice di procedura penale” ai danni dell’imputato. (Fim)