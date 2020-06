Usa: Wall Street apprezza l'intervento della Fed e chiude in rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wall Street sembra aver apprezzato l'annuncio da parte della Fed di un maggiore sostegno, attraverso l'ampliamento degli acquisti di bond societari. Oggi, a conclusione della giornata di scambi, il Dow Jones ha infatti guadagnato il 2,04 per cento a 26.289,98 punti, mentre l'S&P 500 uno 1,90 per cento a 3,124.74 punti, ed il Nasdaq Composite un +1,75 per cento a 9.895,87 punti. Sugli scudi pure il Russell 2000 che è stato fotografato in territorio ampiamente positivo a 1.452,26 punti (+2,30 per cento). (Nys)