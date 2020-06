Usa: il democratico Schumer boccia la riforma della polizia di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza democratica al Senato Usa, Charles Schumer, ha bocciato l'ordine esecutivo sulla polizia firmato ieri 15 giugno dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Sebbene il presidente abbia finalmente riconosciuto la necessità di una riforma della polizia, un modesto ordine esecutivo non compenserà i suoi anni di retorica infiammatoria e politiche progettate per annullare i progressi compiuti negli anni precedenti", ha affermato Schumer. "Sfortunatamente, questo ordine esecutivo non rappresenterà un cambiamento significativo e la presa di responsabilità nei dipartimenti di polizia che gli statunitensi chiedono", ha aggiunto. "Il Congresso deve approvare rapidamente una legislazione forte e coraggiosa con disposizioni che rendano più semplice ritenere gli agenti di polizia responsabili degli abusi, e il presidente Trump deve impegnarsi a firmarlo in legge". L'ordine firmato da Trump comprende un aumento dei finanziamenti per l'addestramento della polizia e un divieto per gli strozzatori con un'esenzione per i casi in cui la vita degli ufficiali è in pericolo, anche se non è chiaro chi sarà responsabile della valutazione del pericolo mortale. La Casa Bianca non ha ancora pubblicato il testo integrale dell'ordine. (Nys)