Usa: clero afroamericano di Seattle si schiera con Trump contro occupazione cittadina

- I leader delle comunità religiose afroamericane di Seattle hanno preso posizione contro l’occupazione dell’area di Capitol Hill da parte di attivisti di sinistra ed estremisti, che hanno proclamato quel quartiere una “Zona autonoma” con l’appoggio passivo del sindaco della città, Jenny Durkan, che ha ordinato il ritiro delle forze di Polizia. Per giorni i media Usa hanno presentato l’occupazione alla stregua di una sorta di pacifica “festa di quartiere”, nel contesto delle proteste nazionali seguite all’uccisione dell’afroamericano George Floyd. Col passare dei giorni, però, continuano ad emergere testimonianze video dello stato di totale assenza di ordine e legalità che regna nella cosiddetta “zona autonoma”, presidiata con le armi dagli occupanti. Ieri il clero afroamericano di Seattle ha espresso il proprio sostegno al capo del dipartimento di Polizia cittadino, l’afroamericana Carmen Beast, che all’indomani dell’occupazione aveva spiegato di essersi piegata agli ordini del sindaco. “Se c’è qualcuno in grado di assistere la ricostruzione e la riconciliazione del dipartimento di Polizia di Seattle, e di fare da modello per il resto del paese, il commissario Beast non può che essere il nostro leader”, ha dichiarato il reverendo Kenneth Ransfer, della Grande Chiesa battista di Mot Baker. A sostegno del capo di Polizia e contro il sindaco Durkan si è espresso più volte anche il presidente Usa Donald Trump, che ha chiesto il ricorso alla forza per ristabilire l’ordine e la sicurezza nella città. (Nys)