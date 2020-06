Tunisia: comunità imprenditoriale italiana discute col ministro di Stato Abbou (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occasione ha consentito di fare il punto anche in materia di collaborazione italo-tunisina nell'ambito della giustizia amministrativa e di nuovi progetti in materia di arbitrato commerciale, inteso come strumento di garanzia e tutela degli investimenti. Un altro dei punti affrontati è stato quello relativo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione tunisina. Sul tema, il ministro Abbou ha ricordato che la Tunisia è intenzionata a pubblicare una serie di bandi di gara per la digitalizzazione delle attività della PA, in chiave di modernizzazione del Paese. Nel corso del dibattito, inoltre, alcuni operatori hanno potuto presentare le loro iniziative in corso o in fase di avvio in Tunisia. (Tut)