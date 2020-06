Roma: operazione "Equilibri", prime pesanti condanne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gup del Tribunale di Roma ha emesso oggi le prime condanne nei confronti di 6 esponenti del clan Fragalà, al termine del processo con giudizio abbreviato, nell'ambito dell'indagine "Equilibri". Con la sentenza pronunciata oggi sono stati condannati: Vincenzo D'Angelo a 14 anni di carcere con il riconoscimento del 416 bis, Emiddio Coppola a 10 anni, Renato Islami a 8 anni e 4 mesi con il 416 bis, Francesco Loria a 7 anni e 4 mesi con il 416 bis, Enrik Memaj a 7 anni con il 416 bis e Manolo Mazzoni 7 anni. Per tutti gli imputati è stata decisa anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e multe che vanno dai 44 ai 24 mila euro. In particolare, la sentenza di oggi definisce in primo grado la prima tranche del procedimento che vede la gran parte degli imputati a giudizio davanti al Tribunale di Velletri e fa riferimento ad una operazione dei carabinieri del Ros che disarticolò, nel giugno dell’anno scorso, tra le province di Roma e Catania, una associazione a delinquere di stampo mafioso dedita al traffico di sostanze stupefacenti e all'estorsione. Nell'operazione "Equilibri" condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla Dda di Roma, vennero arrestate 31 persone (28 in carcere e 3 ai domiciliari) per associazione di tipo mafioso, nonché per i reati – aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose – di estorsione, danneggiamento seguito da incendio, detenzione e porto abusivo di armi, traffico di stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e favoreggiamento personale. D'Angelo era accusato di aver partecipato, nel Lazio e, in particolare, nella città metropolitana di Roma, Pomezia, Ardea e Torvaianica e nella relativa area litorale, ad un'associazione di tipo mafiosa finalizzata all'estorsione aggravata, detenzione e porto di armi esplosivi, traffico di stupefacenti e altro e per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche e di esercizi commerciali. Nello specifico svolgeva il ruolo di factotum del reggente dell'organizzazione mafiosa, concorrendo in prima persona nella consumazione dei reati di estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e di raccordo con la mafia catanese. (Rer)