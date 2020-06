Giustizia: Bonafede, immediatamente precettive norme su rapporto magistratura-politica e Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il guardasigilli Alfonso Bonafede garantisce che la giustizia "riparte e la riforma del Csm va avanti". Su Facebook il titolare di via Arenula spiega di aver oggi svolto al ministero "una serie di incontri per definire nel dettaglio il progetto di riforma del Consiglio superiore della magistratura. Con le forze che sostengono il governo - racconta - abbiamo convenuto che tutte le norme sul rapporto tra magistratura e politica e quelle sul funzionamento e il sistema elettorale del Csm siano immediatamente precettive, quindi non rientreranno nella delega e saranno direttamente operative alla loro approvazione in Parlamento. Un’istanza, tra l’altro, avanzata anche dalle opposizioni". (segue) (Rin)