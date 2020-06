Germania: ministro Difesa su ritiro forze Usa, sicurezza non è bene da scambiare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco aveva reso noto in un primo momento di non essere stato informato, per poi confermare di aver ricevuto da Washington le relative informazioni, ma senza piani concreti. Da tempo, gli Stati Uniti chiedono con insistenza alla Germania di adempiere al'obiettivo Nato per l'aumento delle spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024. Il governo tedesco considera tale previsione non come un obbligo di risultato, ma come un dovere di avvicinamento alla quota e si è impegnato ad accrescere le spese militari all'1,5 per cento del Pil entro il 2024. (Geb)