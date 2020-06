Governo: Bonetti, 2 milioni di euro per promuovere materie Stem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per le Pari opportunità ha pubblicato oggi l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle cosiddette materie Stem (Sciences, technology, engineering and mathematics) e finanziarie. Ne dà notizia la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. "Oggi più che mai - spiega - fornire ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze del nostro Paese attività di carattere educativo nell’ambito delle materie Stem e finanziarie è fondamentale. L’emergenza sanitaria da Covid-19 lo ha reso ancora più evidente ed urgente. Occorre promuovere, in particolare per le donne, sin dall’infanzia la formazione Stem rispetto alle professioni del futuro". (segue) (Rin)