Fase 3: De Micheli, nostre procedure sicurezza in stazioni più avanzate in Europa

- "Abbiamo visitato la stazione Termini con il viceministro dei Trasporti francese perché voleva vedere le nostre procedure di sicurezza per i passeggeri. È rimasto molto colpito e ha detto che sono le più avanzate viste in Europa". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera. "Le utilizzeremo per il turismo", ha aggiunto. (Rin)