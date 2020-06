Autostrade: De Micheli, su concessione Aspi guarderemo a interesse pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibile revoca della concessione ad Aspi "il presidente convocherà una riunione questa settimana ed io porterò tutte le opzioni possibili e come ho sempre detto, anche se ho il potere di decidere, credo sia una decisione molto sensibile specie per i miei alleati di governo e per il paese e quindi la dobbiamo prendere guardando all'interesse pubblico". Così il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Alcune delle opzioni che presenterò - ha aggiunto - saranno una risposta vera all'esigenza di giustizia da un lato, e dall'altra di tutela di tutti gli interessi in campo, e quindi di chi va sulle autostrade per lavorare". (Rin)