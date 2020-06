Ue: Merkel dubita di un accordo su bilancio e fondo di ripresa al Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre mancano tre giorni al Consiglio europeo in videoconferenza del 19 giugno, il cancelliere tedesco Angela Merkel dubita che alla riunione virtuale dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Ue si possa giungere a un compromesso sulle questioni in discussione: il bilancio europeo e il fondo di ripresa per reagire alla crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, durante un incontro avuto oggi al Bundestag con i deputati di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), Merkel ha dichiarato di “non si aspettarsi” che il Consiglio europeo giunga a un accordo nei negoziati sul bilancio dell'Ue e sul fondo di ricostruzione. Il cancelliere tedesco ha, inoltre, espresso l'auspicio che le trattative segnino “progressi significativi” a luglio, quando la Germania avrà assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue per i successivi sei mesi. Per Merkel, un'Ue senza bilancio per il 2021 e senza piano per la ripresa sarebbe “un risultato dell'incapacità di agire”. Il cancelliere tedesco ha quindi evidenziato: “Tutti vogliamo evitarlo”. (Geb)