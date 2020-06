Usa: sondaggio, Trump meglio di Biden per migliorare la situazione finanziaria personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è considerato leggermente più capace di Joe Biden di migliorare le finanze personali dei cittadini del Paese, nonostante quasi tre quarti degli statunitensi non vedano questi miglioramenti da quando il presidente è entrato in carica. Ne parla "Newsweek" citando un nuovo sondaggio di Bankrate.com. Secondo lo stesso sondaggio, il 74 per cento degli statunitensi non ha avvertito un miglioramento delle proprie condizioni a seguito della revoca delle restrizioni. Tuttavia, l'epidemia è solo in parte responsabile della mancanza di miglioramento delle finanze personali, secondo il rapporto, poiché solo il 29 per cento degli statunitensi ha affermato che le cose andavano meglio nel marzo 2020, rispetto a gennaio 2017, con il 16 per cento che dichiarava che stavano andando peggio. La pandemia COVID-19 ha visto il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti salire al 14,7 per cento il mese scorso, superiore al record del 10,8 per cento nel novembre 1982. Si prevede anche che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti si ridurrà al 35 per cento in questo trimestre, dopo essersi contratto del 4,8 per cento nell'ultimo trimestre. (Nys)