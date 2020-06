Coronavirus: Usa, per Fauci siamo ancora nel corso della prima ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro chiave della task force anticoronavirus della Casa Bianca, ha avvertito che gli Stati Uniti rischiano una ripresa dei contagi di coronavirus qualora non dovessero riuscire a restare vigili mentre riaprono l'economia. "Quando guardo la tv e vedo le foto di persone che si radunano nei bar, laddove è indicato che non dovrebbero farlo, è molto rischioso", ha detto Fauci in un'intervista, secondo quanto riportato dal "Wall Street Journal". "Le persone continuano a parlare di una seconda ondata", ha aggiunto. "Ma siamo ancora in una prima ondata". Sebbene più test si traducano in più casi, ha spiegato Fauci, percentuali più elevate di test positivi in ​​molti stati "non possono essere spiegate da un aumento dei test". Fauci ha detto che mentre alcuni Stati hanno optato per una riapertura più lenta, altri hanno detto "al diavolo, riapriremo". Fauci ha spiegato che la scelta non dovrebbe essere tra una chiusura totale e l'abbandono di strategie intelligenti, aggiungendo che le scuole dovrebbero decidere di riaprire in autunno valutanto caso per caso in quel momento. (Nys)