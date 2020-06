Usa: fonti diplomatiche, le sanzioni all'Iran dovrebbero essere senza scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che l'estensione di un embargo sulle armi all'Iran, attualmente in scadenza a ottobre secondo l'accordo nucleare sul del 2015, dovrebbe avvenire a tempo indeterminato senza una data fissa. Lo riporta il "New York Times". "Pensiamo che una politica giusta sia quella di istituire un embargo sulle armi che non abbia una data definita", ha dichiarato Brian Hook, inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran, in un evento virtuale organizzato dal think-tank Council on Foreign Relations. (Nys)