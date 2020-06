Usa: coronavirus, Delta e American Airlines vietano la vendita di alcool a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree Delta Air Lines e American Airlines negli Stati Uniti, seguendo l'esempio di alcuni vettori europei e asiatici,sospenderanno in tutto o in parte il loro servizio di bevande alcoliche in risposta alla pandemia di Covid-19. Lo riporta l'emittente "Cnn". La mossa fa parte di una revisione più vasta del servizio di alimenti e bevande del settore per minimizzare l'interazione tra l'equipaggio i passeggeri e garantire un viaggio più sicuro per tutti. Con le mascherine già obbligatorie su quasi tutti i voli e le restrizioni introdotte a marzo per limitare i contagi, molte compagnie aeree stanno limitando le opzioni di bevande solo all'acqua. Dato che le mascherine devono essere mantenute per tutta la durata del volo, tranne quando i passeggeri mangiano e bevono, limitare l'alcool è un modo per garantire ai passeggeri di soffermarsi sui loro rinfreschi non più del tempo strettamente necessario. (Nys)