Coronavirus: Usa, 116.854 morti su 2.134.973 contagi

- Gli Stati Uniti registrano almeno 116.854 morti su almeno 2.134.973 di contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A globale si registrano invece oltre quota otto milioni di contagi con oltre 445 mila morti. Anthony Fauci, membro chiave della task force anticoronavirus della Casa Bianca, ha avvertito che gli Stati Uniti rischiano una ripresa dei contagi di Covid-19 qualora non dovessero riuscire a restare vigili mentre riaprono l'economia. "Quando guardo la tv e vedo le foto di persone che si radunano nei bar, laddove è indicato che non dovrebbero farlo, è molto rischioso", ha detto Fauci in un'intervista, secondo quanto riportato dal "Wall Street Journal". L'infettivologo ha anche spiegato che al momento gli Stati Uniti non sono affatto usciti dalla prima ondata di contagi. (Nys)