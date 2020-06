Usa: Trump firma la riforma della polizia, "le vittime non sono morte invano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo sulla riforma della polizia nel corso di un ampio dibattito nazionale scatenato dall'uccisione dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis, definendola "una mossa storica per il futuro degli Stati Uniti". Lo riporta il sito "The Hill". La firma arriva dopo giorni di proteste innescate acuite dall'uccisione ad Atlanta di un altro afroamericano da parte di un agente che gli ha sparato alla schiena. Trump ha spiegato che la riforma è incentrata "sui più alti standard professionali e sulla trasparenza". Le vittime delle violenze della polizia "non sono morte invano", ha affermato Trump, che ha reso noto di aver incontrato in privato alcune famiglie delle vittime. Al momento della firma del decreto erano presenti, tra gli altri, il ministro di Giustizia Usa, William Barr e il leader di maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell. Il presidente si è detto contrario al taglio dei fondi per la polizia o alla chiusura dei dipartimenti. La tecnica della stretta al collo da parte della polizia sarà vietata, a meno che non sia a rischio la vita dell'agente, ha sottolineato il presidente Trump, che tuttavia ha ripetuto che occorre ripristinare "legge e ordine" a livello nazionale e il governo è pronto ad aiutare.(Nys)