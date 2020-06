Giustizia: Bonafede, immediatamente precettive norme su rapporto magistratura-politica e Csm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel pomeriggio - prosegue Bonafede - ho incontrato l’Anm: abbiamo lavorato in maniera costruttiva sulle possibili soluzioni, sempre consapevoli che non si tratta di una riforma contro qualcuno, ma a tutela della stragrande maggioranza dei magistrati che lavorano con competenza e dedizione al servizio dei cittadini. Con il Cnf e le associazioni rappresentative degli avvocati - aggiunge - abbiamo parlato delle ultime iniziative intraprese dal Ministero per una piena ripartenza della giustizia dopo il 'fermo' imposto dall'emergenza coronavirus. Un dialogo ricco di contenuti che ci ha trovato tutti d’accordo. Domani - conclude il guardasigilli - tornerò a incontrare le opposizioni, le aggiornerò sui passi avanti che sono stati fatti e ascolterò le loro proposte. Dobbiamo restituire credibilità e autorevolezza alla magistratura dopo il terremoto che l’ha investita. I cittadini devono poter tornare a guardare con fiducia alla giustizia". (Rin)