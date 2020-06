Abruzzo: Paolucci (Pd) stabilizzazione precari sanità è diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono con i lavoratori delle cooperative esternalizzate della sanità che stamane hanno protestato in piazza Pescara a sotto l'assessorato chiedendo la stabilizzazione: la loro stabilizzazione è un diritto, la Regione deve adempiere e può farlo attraverso la proposta di legge che ho presentato proprio a questo scopo, ma che giace da febbraio in attesa di essere esaminata e approdare in Consiglio regionale", così il capogruppo Pd in Consiglio regionale dell'Abruzzo Silvio Paolucci, presente alla protesta. "La stabilizzazione è possibile dopo la sentenza della Corte costituzionale del mese di febbraio - prosegue Paolucci - che ha riconosciuto la possibilità di estendere i diritti per combattere il precariato e quindi applicare anche a questi lavoratori gli effetti della legge Madia. Ringrazio l'avvocato Enrico Raimondi per la formulazione del testo da me presentato e Luigi Lasci per il confronto serrato al fine di risolvere la questione. La Regione ora si muova, porti in aula il testo giacente e proceda. La legge consente di inserire questi lavoratori legittimamente nei percorsi di stabilizzazione e in questo momento la loro professionalità, dimostrata in tanti anni di servizio nelle strutture sanitarie pubbliche abruzzesi, è stata e resta preziosa e tale si è dimostrata anche nella lotta al coronavirus, non possiamo correre il rischio di perderla. Risolvere significherebbe non solo stabilizzare, quindi dare futuro a tantissimi lavoratori, ma anche reinternalizzare servizi sanitari che devono essere pubblici. Oggi - conclude il capogruppo Pd - esistono le risorse per farlo, ma serve un'azione che si traduca in una corretta programmazione della sanità, attraverso l'utilizzo di tutte le forze e le competenze disponibili e in tempi decisionali rapidi. Non possiamo permetterci altre attese". (Gru)