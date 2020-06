Usa: Fauci, all'inizio della pandemia non abbiamo consigliato le mascherine per paura che si esaurissero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e un membro chiave della task force anticoronavirus della Casa Bianca, l'uso delle mascherine protettive non è stato consigliato al pubblico sin dall'inizio della pandemia a causa della prevista carenza dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Parlando al sito "TheStreet", Fauci ha spiegato che "le mascherine non sono protettive al 100 per cento. Tuttavia, sono certamente meglio che niente" se si è a contatto con asintomatici che non sanno di esserlo e per proteggere gli altri. "L'importante è in realtà la separazione fisica", ha detto Fauci, aggiungendo che la combinazione di distanziamento sociale e maschere per il viso è il modo migliore per mitigare la diffusione del virus in un contesto di normalità. Ha anche riconosciuto che inizialmente le maschere non sono state raccomandate al pubblico in modo tale che i primi soccorritori non avvertissero la carenza di Dpi. Fauci ha spiegato che nelle fasi iniziali della pandemia gli esperti "erano preoccupati che in quel momento i dispositivi di protezione individuale, comprese le maschere Ffp3 e le maschere chirurgiche, si trovavano in scarse quantità". (Nys)