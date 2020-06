Ue: Michel scrive ai leader europei, accordo su ripresa economica il prima possibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, secondo Michel, "il pacchetto globale non dovrebbe solo affrontare la crisi immediata", ma anche offrire "l'opportunità di trasformare e riformare le nostre economie e aiutarle ad abbracciare un futuro verde e digitale". Allo stesso tempo, i 27 leader degli Stati membri sono chiamati ad avere "un dibattito costruttivo e approfondito sugli elementi che richiedono ulteriori chiarimenti o in cui le opinioni devono ancora convergere". Come, ad esempio, "le dimensioni e la durata dei vari elementi del piano di risanamento; il modo migliore per allocare l'assistenza e l'emissione di prestiti e sovvenzioni; domande relative alla condizionalità e alla governance; le dimensioni e il contenuto del Qfp e il suo finanziamento, comprese le risorse proprie e gli sconti". Michel, in conclusione, ha ricordato ai 27 leader europeo che l'obiettivo finale "è quello di raggiungere un accordo il più presto possibile" e, "quindi nei prossimi giorni e settimane dovremo lavorare molto. Ci riusciremo se entreremo in discussioni con un senso di responsabilità e la volontà di uscire da questa grande sfida". (segue) (Beb)