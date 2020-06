Editoria: Mibact, Diego Marani nuovo presidente del Cepell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha firmato oggi i decreti con cui sono stati individuati Diego Marani e Romano Montroni rispettivamente alla presidenza del Centro per il libro e la lettura e alla presidenza del comitato scientifico del medesimo istituto. Lo riferisce una nota del Mibact. Diego Mariani, scrittore, lavora a Bruxelles presso la Commissione europea dove si occupa di cultura, promozione del multilinguismo e diplomazia culturale. Romano Montroni, già presidente del Cepell ha una lunga esperienza professionale nel mondo del libro e delle librerie. (Com)