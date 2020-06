Usa: l'anziano manifestante ricoverato a Buffalo non è in grado di camminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martin Gugino, l'anziano attivista che la polizia di Buffalo, nello Stato di New York, ha spinto a terra e mandato in ospedale durante una manifestazione contro il razzismo non è più in grado di camminare, ha detto il suo avvocato. "Il suo cranio è stato fratturato. Sebbene non sia ancora in grado di camminare, siamo riusciti a fare una breve conversazione prima che diventasse troppo stanco. Apprezza tutta la preoccupazione per lui, ma è ancora concentrato sulle questioni piuttosto che su se stesso", ha dichiarato Kelly Zarcone all'emittente "Cnn". Il video dell'incidente, diventato virale, mostra due ufficiali che spingono indietro Gugino e lo lasciano sul marciapiede sanguinante e immobile. Gugino non ha rilasciato un'intervista di persona dall'incontro, ma Zarcone ha trasmesso il messaggio a "Cnn": "Penso che non sia assolutamente necessario concentrarsi su di me. Ci sono molte altre cose a cui pensare". Il presidente Trump ha anche affrontato l'incidente in un tweet ampiamente condannato suggerendo senza prove che Gugino, un attivista 75enne del movimento operaio cattolico, fosse un "provocatore di ANTIFA" e che la sua ferita avrebbe potuto essere una "messinscena". (Nys)