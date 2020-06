Usa: vicepresidente Fed, il coronavirus sta abbassando inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus sta trascinando l'inflazione verso il basso, ha avvertito martedì il vicepresidente della Federal Reserve, Richard Clarida, facendo capire che l'economia degli Stati Uniti potrebbe aver bisogno di più aiuto da parte della banca centrale e del Congresso prima che possa tornare in salute. Ne parla la stampa internazionale. Le aspettative di inflazione, già basse all'inizio della recessione iniziata a febbraio, sono "a rischio di scendere al di sotto" di un intervallo coerente con l'obiettivo di inflazione del due per cento della Fed, ha detto Clarida nelle osservazioni preparate per la consegna alla Foreign Policy Association di New York. "Attribuirò la massima priorità alla promozione di politiche che saranno dirette non solo a raggiungere la massima occupazione, ma anche a aspettative di inflazione coerenti con il nostro obiettivo del due per cento, ha continuata. "A seconda del decorso del virus e del decorso dell'economia, potrà essere richiesto un maggiore sostegno sia dalla politica fiscale che monetaria". Clarida ha fatto eco alla visione di Powell all'inizio della giornata nella testimonianza del Congresso secondo cui la crescita dei posti di lavoro a maggio è stata uno sviluppo "benvenuto". Clarida anche concordato con Powell che l'economia riprenderà la crescita nel terzo trimestre dopo un forte calo previsto nel trimestre attuale. Il ritorno a un'economia sana richiederà "un po' di tempo", ha detto Clarida. (Nys)